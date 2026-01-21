Антарктичну експедицію уперше очолить 31-річна українка
Українську експедицію в Антарктиці уперше очолить жінка – метеорологиня Анжеліка Ганчук
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
"Вперше команду річної експедиції на станцію "Академік Вернадський" очолить жінка – метеорологиня Анжеліка Ганчук. Вона стане керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на 2026-2027 роки", – йдеться у повідомленні.
Анжеліці Ганчук 31 рік. Вона українська метеорологиня, синоптикиня та кліматологиня. Також пані Анжеліка є співробітницею Українського гідрометеорологічного центру.
Нагадаємо, науковець із Києва допоміг створити новий гнучкий OLED-дисплей. Йдеться про Юрія Гогоці.
