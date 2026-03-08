Сонячно і тепло: в Україні потепліє до +18°

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок та вівторок, 9 та 10 березня, в Україні очікується суттєве потепління та без опадів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

9 березня

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Вночі на північному сході місцями ожеледиця.

Температура: вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла, на заході до 17°, на північному сході та сході 6-11°.

У Києві вночі близько 0°, вдень 11-13° тепла.

10 березня

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура: вночі 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла, на заході до 18°.

У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 13-15° тепла.

