Антарктическую экспедицию впервые возглавит 31-летняя украинка
Украинскую экспедицию в Антарктике впервые возглавит женщина – метеорологиня Анжелика Ганчук
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальный Антарктический научный центр.
"Впервые команду годовой экспедиции на станцию "Академик Вернадский" возглавит женщина – метеорологиня Анжелика Ганчук. Она станет руководителем 31-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) на 2026-2027 годы", – говорится в сообщении.
Анжелике Ганчук 31 год. Она украинская метеорологиня, синоптикиня и климатология. Также Анжелика является сотрудницей Украинского гидрометеорологического центра.
