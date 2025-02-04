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04 лютого 2025, 20:38

Українські полярники показали унікальну родину пінгвінів

04 лютого 2025, 20:38
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На острові Галіндез, що неподалік української антарктичної станції «Академік Вернадський», біологи зафіксували справжню рідкість — родину субантарктичних пінгвінів із трьома пташенятами

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, передає RegioNews.

Як розповіли науковці, зазвичай ці птахи відкладають лише два яйця, а випадки з трьома трапляються вкрай рідко. Окрім того, батькам дуже рідко вдається вигодувати всіх трьох малюків. Оскільки забезпечити достатньою кількістю їжі таку велику сім'ю дуже складно.

"Це унікальна родина — така лише одна на Галіндезі", — зазначила біолог 29-ї Української антарктичної експедиції Світозар Давиденко.

Наразі на острові мешкає близько 2 тисяч пташенят субантарктичних пінгвінів та орієнтовно 4 тисячі дорослих особин. Усього біля станції "Вернадського" нараховується понад 6 тисяч пінгвінів.

Науковці наголошують, що такі спостереження є важливими для вивчення змін клімату. Зокрема, останні 20 років міграція субантарктичних пінгвінів є одним із доказів глобального потепління в Антарктиці.

Нагадаємо, торік українські полярники показали, як виглядає гніздо субантарктичних пінгвінів, облаштоване на висоті 295 метрів.

станція Академік Вернадський наука пінгвіни клімат Антарктика
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