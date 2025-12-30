19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 20:18

У Підмосков'ї понад 600 тисяч абонентів залишилися без світла через блекаут

30 грудня 2025, 20:18
Фото: Інформує Україна
У Підмосков'ї стався масштабний блекаут, внаслідок якого понад 600 тисяч абонентів залишилися без електропостачання

Інформацію про відключення повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Інцидент торкнувся як житлових районів, так і комерційних об’єктів.

За попередніми даними, причиною відключень могла стати загроза з боку безпілотних літальних апаратів (БпЛА), проте конкретна причина відключень поки не підтверджена.

Влада Підмосков'я наразі не робила додаткових заяв щодо ситуації.

Раніше повідомлялося, Дональд Трамп прокоментував заяву Росії про нібито атаку України на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області. За словами колишнього президента США, він дізнався про інцидент від самого Путіна під час ранкової телефонної розмови.

30 грудня 2025
07 серпня 2025
