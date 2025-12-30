У Підмосков'ї понад 600 тисяч абонентів залишилися без світла через блекаут
У Підмосков'ї стався масштабний блекаут, внаслідок якого понад 600 тисяч абонентів залишилися без електропостачання
Інформацію про відключення повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.
Інцидент торкнувся як житлових районів, так і комерційних об’єктів.
За попередніми даними, причиною відключень могла стати загроза з боку безпілотних літальних апаратів (БпЛА), проте конкретна причина відключень поки не підтверджена.
Влада Підмосков'я наразі не робила додаткових заяв щодо ситуації.
Раніше повідомлялося, Дональд Трамп прокоментував заяву Росії про нібито атаку України на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області. За словами колишнього президента США, він дізнався про інцидент від самого Путіна під час ранкової телефонної розмови.
