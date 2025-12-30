Фото: Інформує Україна

У Підмосков'ї стався масштабний блекаут, внаслідок якого понад 600 тисяч абонентів залишилися без електропостачання

Інформацію про відключення повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Інцидент торкнувся як житлових районів, так і комерційних об’єктів.

За попередніми даними, причиною відключень могла стати загроза з боку безпілотних літальних апаратів (БпЛА), проте конкретна причина відключень поки не підтверджена.

Влада Підмосков'я наразі не робила додаткових заяв щодо ситуації.

