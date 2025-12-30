Фото: Информирует Украина

В Подмосковье произошел масштабный блэкаут, в результате которого более 600 тысяч абонентов остались без электроснабжения

Информацию об отключении сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Инцидент затронул как жилые районы, так и коммерческие объекты.

По предварительным данным, причиной отключений могла стать угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако конкретная причина отключений пока не подтверждена.

Власти Подмосковья пока не делали дополнительных заявлений по поводу ситуации.

