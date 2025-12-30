19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
30 декабря
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
30 декабря 2025, 20:18

В Подмосковье более 600 тысяч абонентов остались без света из-за блэкаута

30 декабря 2025, 20:18
Фото: Информирует Украина
В Подмосковье произошел масштабный блэкаут, в результате которого более 600 тысяч абонентов остались без электроснабжения

Информацию об отключении сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Инцидент затронул как жилые районы, так и коммерческие объекты.

По предварительным данным, причиной отключений могла стать угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако конкретная причина отключений пока не подтверждена.

Власти Подмосковья пока не делали дополнительных заявлений по поводу ситуации.

Ранее сообщалось, Дональд Трамп прокомментировал заявление России о якобы атаке Украины на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По словам бывшего президента США, он узнал об инциденте от самого Путина во время утреннего телефонного разговора.

30 декабря 2025
