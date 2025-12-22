17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2025, 17:12

Волейболист из Винницкой области в третий раз выиграл клубный чемпионат мира

22 декабря 2025, 17:12
Читайте також українською мовою
фото: suspilne.media
Читайте також
українською мовою

Украинец Олег Плотницкий в третий раз выиграл клубный чемпионат мира в составе итальянской «Перуджи»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

В ночь на 22 декабря в бразильском Белене состоялся финальный матч Клубного чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

За "золото" сошлись итальянская "Перуджа", цвет которой защищает уроженец Винницкой области Олег Плотницкий, и представитель Японии – "Осака Блютеон".

Встреча завершилась победой "Перуджи". Итальянцы были сильнее японцев в трех сетах – 25:20, 25:21 и 29:27.

Украинский игрок Перуджи Олег Плотницкий завершил матч с 6 очками в активе.

Напомним, в августе 2025 года украинки впервые стали чемпионками Европы по пляжному волейболу. Марина Гладун и Татьяна Лазаренко победили пару из Франции – Шамеро/Вьера.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
волейбол спорт Чемпионат мира украинец Олег Плотницкий
Игорь Костюк официально стал главным тренером "Динамо"
17 декабря 2025, 13:26
Украинские спортсмены будут выступать рядом с россиянами и белорусами
16 декабря 2025, 22:09
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12 декабря 2025, 15:11
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Перечень болезней для непригодности к службе хотят сократить: что изменится
22 декабря 2025, 20:03
На трассе Киев–Одесса автомобиль врезался в отбойник: два человека в больнице
22 декабря 2025, 19:40
В Днепропетровской области трое раненых после обстрелов FPV-дронами и артиллерией
22 декабря 2025, 19:16
Украинцы потеряют доступ к популярному банку: счета закрывают из-за законодательства
22 декабря 2025, 18:48
Сын не слушался: в Черкасской области мать избила малолетнего ребенка
22 декабря 2025, 18:45
Праздничные дни под угрозой: Зеленский предупредил о массированных ударах по Украине
22 декабря 2025, 18:32
Нетрезвый водитель в Ровно сбил женщину и ее 15-летнего сына: подробности трагедии
22 декабря 2025, 18:21
При честной мобилизации не было бы сотни тысяч СОЧ
22 декабря 2025, 18:17
На Полтавщине в огне погиб человек
22 декабря 2025, 18:10
ЕС передал Украине теплоэлектростанцию, которая обеспечит светом миллион украинцев
22 декабря 2025, 18:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Юрий Касьянов
Все блоги »