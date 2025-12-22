Волейболист из Винницкой области в третий раз выиграл клубный чемпионат мира
Украинец Олег Плотницкий в третий раз выиграл клубный чемпионат мира в составе итальянской «Перуджи»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
В ночь на 22 декабря в бразильском Белене состоялся финальный матч Клубного чемпионата мира по волейболу среди мужчин.
За "золото" сошлись итальянская "Перуджа", цвет которой защищает уроженец Винницкой области Олег Плотницкий, и представитель Японии – "Осака Блютеон".
Встреча завершилась победой "Перуджи". Итальянцы были сильнее японцев в трех сетах – 25:20, 25:21 и 29:27.
Украинский игрок Перуджи Олег Плотницкий завершил матч с 6 очками в активе.
Напомним, в августе 2025 года украинки впервые стали чемпионками Европы по пляжному волейболу. Марина Гладун и Татьяна Лазаренко победили пару из Франции – Шамеро/Вьера.