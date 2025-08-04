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04 серпня 2025, 14:58

Українки вперше стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу

04 серпня 2025, 14:58
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фото: European Volleyball
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Уперше в історії український жіночий дует здобув золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу. У фіналі турніру, що відбувся в німецькому Дюссельдорфі, Марина Гладун та Тетяна Лазаренко перемогли пару з Франції — Шамеро / Вієра

Про це пише видання "Чемпіон", передає RegioNews.

Фінальна гра тривала три партії та видалася надзвичайно напруженою.

Українки програли перший сет на більше-менше — 21:23, але зуміли повернутися в гру, взявши другу партію з рахунком 21:18. У вирішальному сеті наші спортсменки продемонстрували витримку й характер, перемігши 17:15.

Це перше чемпіонське досягнення в історії українського жіночого пляжного волейболу. До цього найкращим результатом українок був вихід до 1/8 фіналу.

Марина Гладун та Тетяна Лазаренко. Фото: CEV

Нагадаємо, юний український автогонщик Олександр Бондарев виборов перше місце у третіх перегонах п'ятого етапу італійської "Формули-4". Це історичне досягнення для українського автоспорту: раніше подібне вдавалося лише 16-річному Івану Пекліну, який у 2019 році виграв етап чемпіонату Франції з "Формули-4" у Маньї-Курі.

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Україна перемога чемпіонат Європи Німеччина золото пляжний волейбол
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