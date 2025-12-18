ЗСУ за добу відмінусували ще 950 російських окупантів – Генштаб
Українські захисники за добу ліквідували ще 950 російських окупантів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 5 танків, дві РСЗВ та 27 артсистем загарбників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські військові відбили Куп’янськ: місто під контролем ЗСУ майже на 90%.
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Якщо мирної угоди не буде: у США готують санкції проти російської нафти
18 грудня 2025, 07:48Нічна атака на Суми: пошкоджено цивільну інфраструктуру
18 грудня 2025, 07:41Нічна атака дронів на Черкаси: росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, є постраждалі
18 грудня 2025, 07:22ВАКС продовжив зобов'язання ексвіцепрем'єру Чернишову ще на два місяці
18 грудня 2025, 07:19На Одещині через російську атаку постраждали семеро людей
18 грудня 2025, 07:10Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджено житловий будинок
18 грудня 2025, 07:03Україна експортувала м'яса на мільярд доларів
17 грудня 2025, 23:50Держбюджет-2026: Україна виділяє понад 14 мільярдів на аграріїв
17 грудня 2025, 23:30Зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ на Запоріжжя
17 грудня 2025, 22:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі блоги »