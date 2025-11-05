Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 листопада російська армія атакувала Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 61 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни

Зафіксовано влучання 18 безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків дрона на двох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.

Нагадаємо, в ніч на 5 листопада росіяни атакували три райони Дніпропетровщини. Пошкоджена інфраструктура, приватні будинки та газогін.