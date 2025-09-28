ГУР ліквідувало російських операторів БпЛА: у Мелітополі вибухнув ворожий УАЗ "буханка"
27 вересня на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників в авіамістечку тимчасово окупованого Мелітополя (Запорізька область) пролунав вибух
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.
Внаслідок результативної операції українських розвідників знищено ворожий автомобіль УАЗ "буханка". У ньомку перебували щонайменше четверо операторів безпілотних літальних апаратів російської армії.
На місці працюють українські розвідники та проводиться оцінка результатів операції.
Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці ГУР знищили у Криму два літаки Ан-26 та берегові РЛС. Втрати окупантів підтверджені у зведенні Генштабу ЗСУ від 24 вересня.
Комбінований удар РФ по Україні: ППО збила понад 600 повітряних цілейВсі новини »
28 вересня 2025, 11:55
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
ДТП на Рівненщині: троє постраждалих, серед них підліток
28 вересня 2025, 16:53Київ під обстрілами: реакція українських знаменитостей у соцмережах
28 вересня 2025, 16:18Переграти карибську кризу: в яку гру грає Путін
28 вересня 2025, 15:14Після обстрілу Інститут кардіології в Києві не припинив роботу – МОЗ
28 вересня 2025, 15:02У Тернополі чоловік наїхав на двох військових: деталі інциденту
28 вересня 2025, 14:40Російські війська атакували Очаків: ліквідовано пожежі на рекреаційних об'єктах
28 вересня 2025, 14:10ЖК "Львівський" під Києвом: перші хвилини після удару РФ – дивом вижили троє дітей
28 вересня 2025, 13:32На Одещині дрони РФ зруйнували цех і склад винного заводу
28 вересня 2025, 13:13Атака по Київщині: зросла кількість поранених, серед них троє дітей
28 вересня 2025, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі блоги »