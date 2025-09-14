Україна атакувала комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ у Криму
Днями Військово-Морські сили ЗСУ завдали удару по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту Росії у Севастополі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ВМС ЗСУ.
Як зазначається, у ніч на 11 вересня Військово-Морські Сили уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованому АР Крим.
Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту.
Нагадаємо, 10 вересня в акваторії Чорного моря бійці ГУР МО України провели успішну операцію, уразивши військовий корабель РФ поблизу Новоросійська. Судно коштує близько 60 мільйонів доларів.
