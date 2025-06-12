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Під час візиту до України німецького міністра оборони Бориста Пісторіуса стало відомо про нову допомогу від Берліна. Зокрема, Німеччина збільшить фінансову допомогу

Про це президент України заявив під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, Україна та Німеччина домовились про постачання ППО IRIS-T впродовж найближчих трьох років. При цьому він зазначив, що це не означає, що війна триватиме ще три роки, адже Україна хоче завершення війни. Проте людей потрібно захищати якісними системами ППО.

За словами президента, Німеччина також збільшить у 2025 році фінансову підтримку оборонної галузі України. Йдеться також про інвестиції у виробництво далекобійних дронів та ракет.

"Це — сильна допомога, яка в цьому році у розмірі дорівнює 7 мільярдів... Зокрема, ми домовились про додаткові інвестиції у виробництво йдеться як про виробництво в Україні, так, і про виробництво Co-Production на території Німеччини", - каже президент України.

Нагадаємо, раніше Велика Британія оголосила про рекордний пакет допомоги. Зокрема, це 100 000 дронів для українських військових.