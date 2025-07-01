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01 липня 2025, 15:57

У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини: дівчинці не було навіть двох років

01 липня 2025, 15:57
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У Німеччині сталось вбивство українки та її дитини. Підліток, який зробив це, сам здався правоохоронцям

Про це повідомляється в пресрелізі прокуратури Ессена та поліції Реклінґгаузена, передає RegioNews.

У місті Дорстен 16-річний підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини. Підліток сам здався службам екстреної допомоги на місці вбивства та визнав свою причетність. Зараз його відправили під варту.

Слід зазначити, що у німецькому Дорстені 29 червня на лісовій стежці знайшли тіло 32-річної українки та її дитини (дівчинки віком 1 рік та 7 місяців). Тіло жінки спочатку помітив перехожий. Спершу він припустив, що вона спить, але згодом у кущах знайшли тіло дитини.

Нагадаємо, раніше в Бельгії сталась трагедія. Там вбили дружину та доньку українського військового. Будинок, де сталася трагедія, підпалили.

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