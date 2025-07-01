У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини: дівчинці не було навіть двох років
У Німеччині сталось вбивство українки та її дитини. Підліток, який зробив це, сам здався правоохоронцям
Про це повідомляється в пресрелізі прокуратури Ессена та поліції Реклінґгаузена, передає RegioNews.
У місті Дорстен 16-річний підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини. Підліток сам здався службам екстреної допомоги на місці вбивства та визнав свою причетність. Зараз його відправили під варту.
Слід зазначити, що у німецькому Дорстені 29 червня на лісовій стежці знайшли тіло 32-річної українки та її дитини (дівчинки віком 1 рік та 7 місяців). Тіло жінки спочатку помітив перехожий. Спершу він припустив, що вона спить, але згодом у кущах знайшли тіло дитини.
Нагадаємо, раніше в Бельгії сталась трагедія. Там вбили дружину та доньку українського військового. Будинок, де сталася трагедія, підпалили.