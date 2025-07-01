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01 июля 2025, 15:57

В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка: девочке не было даже двух лет

01 июля 2025, 15:57
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В Германии произошло убийство украинки и ребенка. Сделавший это подросток сам сдался правоохранителям

Об этом сообщается в прессрелизе прокуратуры Эссена и полиции Реклинггаузена, передает RegioNews.

В Дорсте 16-летний подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка. Подросток сам сдался службам экстренной помощи на месте убийства и признал свою причастность. В настоящее время его отправили под стражу.

Следует отметить, что в немецком Дорстене 29 июня на лесной тропе нашли тело 32-летней украинки и ее ребенка (девочки 1 год и 7 месяцев). Тело женщины сначала заметил прохожий. Сначала он предположил, что она спит, но потом в кустах нашли тело ребенка.

Напомним, ранее в Бельгии произошла трагедия. Там убили жену и дочь украинского военного. Дом, где произошла трагедия, подожгли.

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