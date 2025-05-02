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Фігуранту повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує чималий термін ув’язнення

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Поліцейські встановили, що 22-річний житель Березівського району навмисно вдома знімав на телефонну камеру задоволення власної статевої пристрасті. Відеозаписи порнографічного характеру він відправляв через одну із соцмереж у чат знайомій 12-річній дівчинці, з якою проживає в одному населеному пункті, для розбещення дитини.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання зловмисника, в ході якого вилучили низку речових доказів, у тому числі порнографічну продукцію його виробництва.

Фігуранта затримали та оголосили йому підозру.

Суд взяв молодика під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, у Полтаві судитимуть викладача вокалу, який ґвалтував та розбещував своїх учнів.