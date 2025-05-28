У Росії створили фейкові організації для підміни Міжнародного Червоного Хреста, – ГУР

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Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ, інформує RegioNews.

Як зазначає ГУР, цим аргументується недопущення міжнародних правозахисних організацій до українських бранців.

На сьогодні є інформація щодо 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного Хреста та інших моніторингових місій.

"На жаль, сьогодні такі фейкові структури активно використовують для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів та близьких українців, які знаходяться в полоні", – підкреслили в ГУР.

Саме тому родинам полонених слід звертатися виключно до українських державних органів і в жодному випадку не йняти віри до кишенькових структур російських спецслужб, незалежно від їхньої назви та декларованих задач, зауважили в ГУР і додали, що будь-яка інформація, передана ворогу, обов’язково буде використана проти України та її громадян.

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими – єдиний орган, що вповноважений вести переговори та займатися організацією повернення українських бранців, зазначили у розвідці.

Нагадаємо, 23-24 травня Україна та Росія провели великий обмін в межах формату "1000 на 1000", про який домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня.