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28 мая 2025, 15:48

В России создали фейковые организации для подмены Международного Красного Креста, – ГУР

28 мая 2025, 15:48
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фото: AI
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Фейковые организации, созданные российскими спецслужбами, имитируют осуществление гуманитарных миссий в местах содержания украинских пленных

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ, передает RegioNews.

Как отмечает ГУР, этим аргументируется недопущение международных правозащитных организаций к украинским пленникам.

На сегодняшний день есть информация о 186 местах содержания украинских пленных, куда россияне не допускают представителей Красного Креста и других мониторинговых миссий.

"К сожалению, сегодня такие фейковые структуры активно используют для вражеской пропаганды и сбора конфиденциальной информации от родственников и близких украинцев, находящихся в плену", – подчеркнули в ГУР.

Именно поэтому семьям пленных следует обращаться исключительно к украинским государственным органам и ни в коем случае не верить в карманные структуры российских спецслужб, независимо от их названия и декларируемых задач, отметили в ГУР и добавили, что любая информация, переданная врагу, обязательно будет использована против Украины и ее граждан.

Координационный штаб по обращению с пленными – единственный орган, уполномоченный вести переговоры и заниматься организацией возвращения украинских пленников, отметили в разведке.

Напомним, 23-24 мая Украина и Россия провели обширный обмен в рамках формата "1000 на 1000", о котором договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая.

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