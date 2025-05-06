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06 травня 2025, 17:07

У РФ заявили, що НАТО і ЄС готуються до війни з росіянами

06 травня 2025, 17:07
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Фото: YouTube
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Секретар Ради Безпеки РФ Сергій Шойгу звинуватив ЄС та НАТО у підготовці війни. За його словами, санкціями західні країни намагаються добитися протестів всередині РФ

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Секретар Ради Безпеки РФ Сергій Шойгу публічно звинуватив НАТО та Європейський Союз. Він заявив, що вони нібито готуються до війни з Росією. За його словами, "Захід реалізує масштабні програми, спрямовані на "військове протистояння" з РФ.

Він також заявив, що західні спецслужби ведуть "широкомасштабну підривну діяльність" проти РФ, а економічні санкції нібито спрямовані на провокування протестів усередині країни.

При цьому серед завдань так званої "спеціальної військової операції" (так РФ називає війну, яку вона розв'язала в Україні) Шойгу назвав "боротьбу з нацизмом, який відроджується на Заході".

При цьому слід зазначити, що сама РФ не зменшує своїх "апетитів". Нещодавно прессекретар диктатора Путіна Пєсков сказав, що для завершення війни потрібно, щоб Україна вивела війська з регіонів, які росіяни окупували. Йдеться про ті області, які РФ незаконно "вписали" у свою "конституцію". Тобто, він відкрито говорить, що РФ щонайменше хоче отримати територію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

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