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Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу обвинил ЕС и НАТО в подготовке войны. По его словам, санкциями западные страны пытаются добиться протестов внутри РФ

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу публично обвинил НАТО и Европейский союз. Он заявил, что они якобы готовятся к войне с Россией. По его словам, "запад реализует масштабные программы, направленные на "военное противостояние" с РФ.

Он также заявил, что западные спецслужбы ведут "широкомасштабную подрывную деятельность" против РФ, а экономические санкции якобы направлены на провоцирование протестов внутри страны.

При этом среди задач так называемой "специальной военной операции" (так РФ называет войну, которую она развязала в Украине) Шойгу назвал "борьбу с возрождающимся на Западе нацизмом".

При этом следует отметить, что сама РФ не умаляет своих "аппетитов". Недавно пресс-секретарь диктатора Путина Песков сказал, что для завершения войны нужно, чтобы Украина вывела войска из регионов, которые россияне оккупировали. Речь идет о тех областях, которые РФ незаконно "вписали" в свою "конституцию". То есть он открыто говорит, что РФ, по меньшей мере, хочет получить территорию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.