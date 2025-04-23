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Прессекретар диктатора Путіна зробив заяву щодо "умов" для завершення війни. За його словами, РФ не збирається виводити війська з окупованих територій

Про це пишуть російські ЗМІ, передає RegioNews.

Дмитро Пєсков, прессекретар диктатора Путіна, заявив, що для завершення війни потрібно, щоб Україна вивела війська з регіонів, які росіяни окупували. Йдеться про ті області, які РФ незаконно "вписали" у свою "конституцію". Це вся територія Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Також прессекретар Путіна заявив, що відставка президента України Зеленського не входить до вимог РФ. Проте він вже заявив, що Росія може оскаржити будь-які підписані Зеленським документи через його нібито нелегітимність (хоча законодавство України чітко передбачає неможливість проведення виборів під час воєнного стану).

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal писало про те, що українська влада стурбована тим, що президент США Дональд Трамп може звинуватити Київ у зриві переговорів про завершення війни. Адже Трамп може також відмовитися від військової допомоги. Українські чиновники також нагадали американським колегам, що Київ погодився на припинення вогню на 30 днів, а Москва — ні.