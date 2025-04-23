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23 апреля 2025, 22:55

"Разыгрался аппетит": в РФ сказали, сколько областей Украины они хотят для завершения войны – не только Крым и Донбасс

23 апреля 2025, 22:55
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Фото: YouTube
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Пресссекретарь диктатора Путина сделал заявление по поводу "условий" для завершения войны. По его словам, РФ не собирается выводить войска с оккупированных территорий

Об этом пишут российские СМИ, передает RegioNews.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь диктатора Путина, заявил, что для завершения войны нужно, чтобы Украина вывела войска из регионов, которые россияне оккупировали. Речь идет о тех областях, которые РФ незаконно "вписали" в свою "конституцию". Это вся территория Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что отставка президента Украины Зеленского не входит в требования РФ. Однако он уже заявил, что Россия может обжаловать любые подписанные Зеленским документы из-за его якобы не легитимности (хотя законодательство Украины предусматривает невозможность проведения выборов во время военного положения).

Напомним, ранее The Wall Street Journal писало, что украинские власти озабочены тем, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров о завершении войны. Ведь Трамп может отказаться от военной помощи. Украинские чиновники также напомнили американским коллегам, что Киев согласился на прекращение огня на 30 дней, а Москва нет.

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