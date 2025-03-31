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31 березня 2025, 06:09

Польща завершила облаштування електронного загородження на кордоні з Білоруссю

31 березня 2025, 06:09
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фото: forsal.pl
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У Польщі повідомили про завершення облаштування електронного загородження на державному кордоні з Білоруссю

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Польщі.

"На ділянці східного кордону протяжністю 206 кілометрів встановлено додаткову лінію камер для моніторингу зовнішньої сторони огорожі, а для освітлення технічної дороги встановлено світлодіодні лампи. Також створені додаткові точки відеоспостереження для захисту водопропускних об’єктів", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, у відомстві розповіли, що був впроваджений механізм, який використовує штучний інтелект для класифікації сигналів тривоги із волоконно-оптичних кабелів виявлення.

Вартість робіт склала понад 125 мільйонів злотих (близько 32,5 мільйона доларів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі вважають, що треба готуватися до нової агресії РФ.

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Польща кордон строительство Білорусь загородження
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