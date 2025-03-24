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Голова польського МЗС висловив думку щодо планів Кремля. За його словами, через кілька років знову може статися російська агресія

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Премʼєр-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що РФ поки що не здатна розпочати наступ на інші країни, доки веде війну проти України. Однак, вважає міністр, до 2030 року варто чекати на нову агресію РФ.

"Росія наразі не в змозі перемогти саму Україну, тому вона не буде готова до ширшого наступу відразу. Але якби Україна була змушена капітулювати - якщо, наприклад, Росія заволоділа б промисловими та людськими ресурсами України, українською армією - найбільшою армією на нашому боці в Європі, - тоді цей розрахунок змінився б. Ми повинні підготуватися до агресії у часовому проміжку до кінця десятиліття", - каже Сікорський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський казав про те, що без української армії Європа не змогла б виграти в РФ. За його словами, якби Україна не змогла б захиститися, то Путін швидко пішов би далі.