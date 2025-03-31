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В Польше сообщили о завершении обустройства электронного заграждения на государственной границе с Беларусью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство внутренних дел Польши.

"На участке восточной границы протяженностью 206 километров установлена дополнительная линия камер для мониторинга внешней стороны забора, а для освещения технической дороги установлены светодиодные лампы. Также созданы дополнительные точки видеонаблюдения для защиты водопропускных объектов", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что был внедрен механизм, использующий искусственный интеллект для классификации сигналов тревоги из волоконно-оптических кабелей обнаружения.

Стоимость работ составила более 125 миллионов злотых (около 32,5 миллионов долларов).

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше считают, что нужно готовиться к новой агрессии РФ.