Литва передала Україні ПЗРК для посилення ППО
Україна отримала від Литви партію переносних зенітно-ракетних комплексів малої дальності з ракетами
Про це повідомило Міноборони Литви, інформує RegioNews.
"Литва продовжує надавати життєво важливу підтримку обороні України. Нова поставка сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів прибула до України, посилюючи її здатність протистояти жорстокій агресії Росії", – йдеться у повідомленні.
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