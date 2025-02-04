Украинские полярники показали уникальную семью пингвинов

На острове Галиндез, недалеко от украинской антарктической станции «Академик Вернадский», биологи зафиксировали настоящую редкость — семью субантарктических пингвинов с тремя птенцами

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре, передает RegioNews.

Как рассказали ученые, обычно эти птицы откладывают всего два яйца, а случаи с тремя встречаются крайне редко. Кроме того, родителям очень редко удается выкормить всех троих малышей. Поскольку обеспечить достаточным количеством пищи такую большую семью очень сложно.

"Это уникальная семья — только одна на Галиндеге", — отметила биолог 29-й Украинской антарктической экспедиции Свитозар Давиденко.

В настоящее время на острове проживает около 2 тысяч птенцов субантарктических пингвинов и ориентировочно 4 тысячи взрослых особей. Всего у станции Вернадского насчитывается более 6 тысяч пингвинов.

Ученые отмечают, что такие наблюдения важны для изучения изменений климата. В частности, последние 20 лет миграция субантарктических пингвинов - одно из доказательств глобального потепления в Антарктике.

Напомним, в прошлом году украинские полярники показали, как выглядит гнездо субантарктических пингвинов, обустроенное на высоте 295 метров.