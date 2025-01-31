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31 січня 2025, 20:25

В ЄС горів український ресторан Slava Ukraina

31 січня 2025, 20:25
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фото: Priit Mürk/ERR
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У п'ятницю ввечері у столиці Естонії місті Таллінн зафіксували пожежу в українському ресторані Slava Ukraina. Правоохоронці вважають що заклад підпалили

Як передає RegioNews, про це повідомляє ERR.

У місцевій поліції пояснили, що отримали повідомлення стосовно займання на вулиці Коплі в північному Таллінні. Рятувальники силою відчинили двері та виявили пожежу на першому поверсі будівлі. Вогонь був лише в закладі.

Обставини події розслідуватимуть. Власник ресторану вже заявив, що це був навмисний вчинок.

"Збитки значні. Сама пожежа відносно локалізована, в основному пошкодження водою. Повсюди кіптява і вода", - повідомив ресторатор.

Чоловік вважає, що це була акція проти України.

Нагадаємо, днями на Київщині через уламки дронів горів музей ретро-автомобілів. За попередніми даними рятувальниками, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та майже 30 пошкоджено.

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