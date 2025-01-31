В ЄС горів український ресторан Slava Ukraina
У п'ятницю ввечері у столиці Естонії місті Таллінн зафіксували пожежу в українському ресторані Slava Ukraina. Правоохоронці вважають що заклад підпалили
Як передає RegioNews, про це повідомляє ERR.
У місцевій поліції пояснили, що отримали повідомлення стосовно займання на вулиці Коплі в північному Таллінні. Рятувальники силою відчинили двері та виявили пожежу на першому поверсі будівлі. Вогонь був лише в закладі.
Обставини події розслідуватимуть. Власник ресторану вже заявив, що це був навмисний вчинок.
"Збитки значні. Сама пожежа відносно локалізована, в основному пошкодження водою. Повсюди кіптява і вода", - повідомив ресторатор.
Чоловік вважає, що це була акція проти України.
Нагадаємо, днями на Київщині через уламки дронів горів музей ретро-автомобілів. За попередніми даними рятувальниками, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та майже 30 пошкоджено.