В ЕС горел украинский ресторан Slava Ukraina

фото: Priit Mürk/ERR

В пятницу вечером в столице Эстонии в городе Таллинн зафиксировали пожар в украинском ресторане Slava Ukraina. Правоохранители считают, что заведение подожгли

Как передает RegioNews, об этом сообщает ERR.

В местной полиции пояснили, что получили сообщения о возгорании на улице Копли в северном Таллинне. Спасатели силой открыли дверь и обнаружили пожар на первом этаже здания. Огонь был только в заведении.

Обстоятельства происшествия будут расследованы. Владелец ресторана уже заявил, что это был умышленный поступок.

"Ущерб значительный. Сам пожар относительно локализован, в основном повреждение водой. Повсюду копоть и вода", - сообщил ресторатор.

Муж считает, что это была акция против Украины.

Напомним, на днях в Киевской области из-за обломков дронов горел музей ретро-автомобилей. По предварительным данным спасателями, в ангаре уничтожены 9 транспортных средств и почти 30 повреждены.