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29 січня 2025, 13:03

Пожежа в київському спорткомплексі Tsarsky: відома причина загоряння

29 січня 2025, 13:03
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фото: ДСНС
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Загоряння у спорткомплексі Tsarsky сталось через махровий виріб, необачно залишений одним із відвідувачів

Про це повідомили в самому закладі, передає RegioNews.

Система протипожежної безпеки спрацювала миттєво. За 15 хвилин пожежу було повністю ліквідовано.

Наразі проводяться очисні роботи. Завтра клуб працюватиме у звичайному режимі.

Як відомо, Tsarsky City Resort – це один із найбільш люксових комплексів для тренувань і релаксу на Печерську, в центрі Києва. Його клієнтам гарантували "безпеку" від працівників ТЦК.

Нагадаємо, сьогодні там виникла пожежа. Оприлюднено відео з місця події.

За даними RegioNews, займання виникло приблизно о 9-й годині ранку. Пожежа почалася з чоловічої лазні.

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