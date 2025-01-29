Пожежа в київському спорткомплексі Tsarsky: відома причина загоряння

фото: ДСНС

Загоряння у спорткомплексі Tsarsky сталось через махровий виріб, необачно залишений одним із відвідувачів

Про це повідомили в самому закладі, передає RegioNews.

Система протипожежної безпеки спрацювала миттєво. За 15 хвилин пожежу було повністю ліквідовано.

Наразі проводяться очисні роботи. Завтра клуб працюватиме у звичайному режимі.

Як відомо, Tsarsky City Resort – це один із найбільш люксових комплексів для тренувань і релаксу на Печерську, в центрі Києва. Його клієнтам гарантували "безпеку" від працівників ТЦК.

Нагадаємо, сьогодні там виникла пожежа. Оприлюднено відео з місця події.

За даними RegioNews, займання виникло приблизно о 9-й годині ранку. Пожежа почалася з чоловічої лазні.