Не допливли з Сирії: біля Португалії дрейфує зламане російське судно

Судно Sparta. Фото: прес-служба ГУР України

Біля берегів Португалії зламався російський вантажний корабель, який перевозив з Сирії озброєння та техніку армії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України (ГУР), передає RegionNews. За інформацією відомства, судно зламалося у відкритому морі.

"Вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху – вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії", – повідомили в ГУР України.

У розвідці зазначили, що залишки російської армії у Сирії завершують стягування з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях, зокрема, на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі.

За даними ГУР, частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса росіяни перекидають морським шляхом до Лівії.

Крім того, у відомстві підкреслили, що керівництво армії РФ активно обговорює нібито вимогу нової влади арабської республіки до Росії повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмеймімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року.

В ГУР додали, що такі кроки нібито пов'язані із бажанням нової сирійської влади домогтися зняття міжнародних санкцій.

Раніше в Головному управлінні розвідки повідомляли, що Україна евакуювала з території Сирії через Ліван ще 34 особи, у тому числі 15 дітей.