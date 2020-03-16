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16 березня 2020, 13:40 20

Коронавірус діагностували у двох українців в Польщі

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16 березня 2020, 13:40 20
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За останні пів доби кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла ще на 25 осіб. Його діагностовано також у двох громадян України у містах Цєшин та Тихи Сілезького воєводства на півдні країни
За останні пів доби кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла ще на 25 осіб. Його діагностовано також у двох громадян України у містах Цєшин та Тихи Сілезького воєводства на півдні країни

За словами речниці воєводи Сілезького воєводства Аліни Кухажевської, один з українців приїхав до Польщі з Німеччини, а другий - з України, інформує Wprost.pl.

"Пацієнта з інфекційної лікарні в Цєшині ізольовано в домашніх умовах. Його стан нормальний, він повернувся з Німеччини. Другий пацієнт, який перебуває у лікарні в місті Тихи, приїхав з України й там, ймовірно, було джерело зараження", - повідомила Кухажевська.

На польсько-українському кордоні станом на понеділок, 16 березня, спостерігаються черги вантажного транспорту. Зокрема, за даними Бещадського відділу прикордонної служби РП, на в’їзд в Україну на пункті пропуску "Корчова-Краківець" очікує 400 фур, а з України в Польщу – 300 вантажних автомобілів.

У понеділок уряд Польщі планує припинити внутрішні авіаперельоти по країні.

Загалом кількість заражених на коронавірус у Польщі зросла до 150-ти осіб, троє людей померли.


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