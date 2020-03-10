Україна виплатила понад мільярд гривень за поразки у Європейському суді з прав людини

Починаючи з 2015 року, Україна виплатила 1 млрд 52 млн гривень за результатами розгляду справ у Європейському суді з прав людини. Пеня за несвоєчасне виконання рішень Європейського суду - 38 млн грн

Починаючи з 2015 року, Україна виплатила 1 млрд 52 млн гривень за результатами розгляду справ у Європейському суді з прав людини. Пеня за несвоєчасне виконання рішень Європейського суду - 38 млн грн

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на відповідь міністра юстиції Дениса Малюськи, пише RegioNews. Найбільші суми припали на 2015–2016 роки – 560,3 і 369,12 млн грн відповідно. За даними Мін’юсту, у 2019 році на розгляді Європейського суду з прав людини перебувало 8тисяч 833 заяви проти України. З них 6 тисяч 800 заяв стосувалися подій на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. "Йдеться про всі заяви, які перебувають у провадженні Європейського суду, навіть ті, у яких Європейський суд ухвалив рішення, але воно не набуло статусу остаточного. Станом на 20 лютого 2020 року Україна перебуває на третьому місці серед держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї за кількістю справ, які перебувають на розгляді в Європейському суді", – сказано у відповіді міністра юстиції.



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