Україна виплатила понад мільярд гривень за поразки у Європейському суді з прав людини
Про це повідомляє "Главком" з посиланням на відповідь міністра юстиції Дениса Малюськи, пише RegioNews.
Найбільші суми припали на 2015–2016 роки – 560,3 і 369,12 млн грн відповідно.
За даними Мін’юсту, у 2019 році на розгляді Європейського суду з прав людини перебувало 8тисяч 833 заяви проти України. З них 6 тисяч 800 заяв стосувалися подій на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.
"Йдеться про всі заяви, які перебувають у провадженні Європейського суду, навіть ті, у яких Європейський суд ухвалив рішення, але воно не набуло статусу остаточного. Станом на 20 лютого 2020 року Україна перебуває на третьому місці серед держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї за кількістю справ, які перебувають на розгляді в Європейському суді", – сказано у відповіді міністра юстиції.
- 16:07 10 березня У Полтавській області спортсменка перемогла на міжнародних змаганнях
- 16:00 10 березня Суддя у справі Федини є цивільною дружиною судді, який ухвалював вироки автомайданівцям
- 15:59 10 березня Вічний лідер: депутати РФ обнулили президентство Путіна
- 15:57 10 березня Італія буде закритою для туризму: Ryanair також скасовує перельоти
- 15:55 10 березня У харківському госпіталі помер український військовий
- 15:44 10 березня Кабмін призначив в.о. міністра економіки
- 13:18 10 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою