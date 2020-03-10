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10 березня 2020, 09:19 6

Справа MH17: адвокати Гіркіна та інших бойовиків можуть затягнути розгляд

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10 березня 2020, 09:19 6
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Бойовики, обвинувачені у причетності до збиття авіалайнера рейсу MH17 російським ракетним комплексом "Бук", можуть затягнути судовий розгляд, якщо спрямують до Нідерландів своїх адвокатів
Фото: twitter/andreymirosh1
Бойовики, обвинувачені у причетності до збиття авіалайнера рейсу MH17 російським ракетним комплексом "Бук", можуть затягнути судовий розгляд, якщо спрямують до Нідерландів своїх адвокатів

Як передає RegioNews, посилаючись на "Європейську правду", про це заявила керівниця обвинувачення, прокурорка Дигна ван Буцелар.

За її словами, троє обвинувачених, що не представлені у процесі – росіяни Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко – зберігають право повідомити суд про свою участь - особисту чи за допомогою адвокатів.

також представниця прокуратури нагадала, що зараз, за нормами нідерландського законодавства, ці троє підозрюваних вважають такими, що відмовилися від захисту, тому суд проходить без урахування їхньої позиції. Якщо вони передумають, то це означатиме, що їхнім адвокатам буде потрібен час для вивчення справи, обсяг якої обраховується у тисячах сторінок.

"Завжди можливо переглянути рішення про свою відсутність у процесі. Чи зможе це затримати розгляд справи – так, напевно, затримає", - наголосила вона.

Також у процесі може виникнути потреба перекладу документів російською мовою.
"Я впевнена, що частина файлу (тобто зібраних матеріалів) буде перекладена. Яка саме частина - буде вирішено судом завтра", - повідомила вона.

Нагадаємо, 9 березня у Нідерландах розпочався заочний суд над проросійськими терористами, які 17 липня 2014 року збили пасажирський Boeing 777 над Донбасом, тоді загинули усі пасажири та члени екіпажу.

Того ж дня на судовому засіданні виступили родичі загиблих, які вимагають у винних грошову компенсацію.


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