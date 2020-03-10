Путін пригрозив "мечем" кожному, хто зазіхне на Росію

Росія готова буде відповісти будь-якому агресорові, який наважиться повторити напад гітлерівської Німеччини на Радянський Союз

Фото: kremlin.ru

Росія готова буде відповісти будь-якому агресорові, який наважиться повторити напад гітлерівської Німеччини на Радянський Союз

Як передає RegioNews, посилаючись на ТАСС, про це заявив президент РФ Володимир Путін.

Так, коментуючи популярний слоган "Можемо повторити", Путін нагадав і про іншу відому фразу: "Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине".

"Радянський Союз зазнав дуже страшного, жахливого, непростимого нападу з боку нацистської Німеччини, ми втратили 27 млн ​​людей. Немає жодної країни світу, яка зазнала б таку втрату. І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо", - сказав Путін.

При цьому він підкреслив, що Росія ніколи не прагнула і зараз не прагне до такого розвитку подій. "І у російського керівництва ніколи не стоїть питання таким чином", - додав президент.

Нагадаємо, 10 березня на Донбасі в районі населених пунктів Піски і Авдіївка бойовики обстріляли українські позиції з російських 120-122 мм мінометів і гаубиць під Донецьком. Також бойовики підбили вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ.