Путін пригрозив "мечем" кожному, хто зазіхне на Росію
Як передає RegioNews, посилаючись на ТАСС, про це заявив президент РФ Володимир Путін.
Так, коментуючи популярний слоган "Можемо повторити", Путін нагадав і про іншу відому фразу: "Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине".
"Радянський Союз зазнав дуже страшного, жахливого, непростимого нападу з боку нацистської Німеччини, ми втратили 27 млн людей. Немає жодної країни світу, яка зазнала б таку втрату. І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо", - сказав Путін.
При цьому він підкреслив, що Росія ніколи не прагнула і зараз не прагне до такого розвитку подій. "І у російського керівництва ніколи не стоїть питання таким чином", - додав президент.
Нагадаємо, 10 березня на Донбасі в районі населених пунктів Піски і Авдіївка бойовики обстріляли українські позиції з російських 120-122 мм мінометів і гаубиць під Донецьком. Також бойовики підбили вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ.
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