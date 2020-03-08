Рейс МН17: родичі загиблих провели мовчазну акцію під посольством РФ
Напередодні судового засідання по розгляду катастрофи рейсу МН17, яке розпочнеться в Нідерландах 9 березня, родичі загиблих пасажирів влаштували мовчазний протест під посольством Російської Федерації в Гаазі
Напередодні судового засідання по розгляду катастрофи рейсу МН17, яке розпочнеться в Нідерландах 9 березня, родичі загиблих пасажирів влаштували мовчазний протест під посольством Російської Федерації в Гаазі
Про це з посиланням на видання Укрінформ передає RegioNews.
Зазначається, що біля посольства Росії в Гаазі вони поставили 298 білих стільців, які символізують жертв трагедії.
Зазначається, що серед загиблих на борту літака було 196 громадян Нідерландів.
До акції також доєдналися прості перехожі. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам’ять загиблих.
Нагадаємо, п‘ять держав – Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія надіслали Голові Ради Безпеки та Генеральному секретарю ООН листи, в яких повідомили про початок суду у справі рейсу MH17 9 березня.
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