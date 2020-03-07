У Китаї обвалився готель з розміщеними на карантин людьми

У китайській провінції Фуцзянь обвалилася будівля готелю, де перебували люди з підозрою на захворювання коронавірусом COVID-19

У китайській провінції Фуцзянь обвалилася будівля готелю, де перебували люди з підозрою на захворювання коронавірусом COVID-19

Про це повідомляє South China Morning Post, пише RegioNews. П’ятиповерховий готель Xinjia Express звалився в Китаї в районі Лічень міського округу Цюаньчжоу. Інцидент стався приблизно о 13:30 за київським часом. Вже вдалося врятувати 16 осіб, поки невідомо, скільки людей залишається під завалами. Не виключено, що є загиблі і постраждалі. Причина обвалу поки невідома, назва готелю не наводиться. Крім готелю на першому поверсі будівлі розташовані магазини і кафе. Також відомо, що у тотемі могли перебувати й іноземці.

.