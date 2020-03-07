У Китаї обвалився готель з розміщеними на карантин людьми
У китайській провінції Фуцзянь обвалилася будівля готелю, де перебували люди з підозрою на захворювання коронавірусом COVID-19
У китайській провінції Фуцзянь обвалилася будівля готелю, де перебували люди з підозрою на захворювання коронавірусом COVID-19
Про це повідомляє South China Morning Post, пише RegioNews.
П’ятиповерховий готель Xinjia Express звалився в Китаї в районі Лічень міського округу Цюаньчжоу.
Інцидент стався приблизно о 13:30 за київським часом.
Вже вдалося врятувати 16 осіб, поки невідомо, скільки людей залишається під завалами.
Не виключено, що є загиблі і постраждалі.
Причина обвалу поки невідома, назва готелю не наводиться.
Крім готелю на першому поверсі будівлі розташовані магазини і кафе.
Також відомо, що у тотемі могли перебувати й іноземці.
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