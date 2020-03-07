17:30  07 березня
У Китаї обвалився готель з розміщеними на карантин людьми
16:17  07 березня
Зеленський був ініціатором ізоляції Скалецької у Нових Санжарах
16:49  07 березня
Бойовики "ДНР" позбавили українську мову статусу "державної" на підконтрольній їм території
UA | RU
UA | RU
07 березня 2020, 17:30 16

У Китаї обвалився готель з розміщеними на карантин людьми

Читайте также
на русском языке
07 березня 2020, 17:30 16
Читайте также на русском языке
У китайській провінції Фуцзянь обвалилася будівля готелю, де перебували люди з підозрою на захворювання коронавірусом COVID-19
У китайській провінції Фуцзянь обвалилася будівля готелю, де перебували люди з підозрою на захворювання коронавірусом COVID-19

Про це повідомляє South China Morning Post, пише RegioNews.

П’ятиповерховий готель Xinjia Express звалився в Китаї в районі Лічень міського округу Цюаньчжоу.

Інцидент стався приблизно о 13:30 за київським часом.

Вже вдалося врятувати 16 осіб, поки невідомо, скільки людей залишається під завалами.

Не виключено, що є загиблі і постраждалі.

Причина обвалу поки невідома, назва готелю не наводиться.

Крім готелю на першому поверсі будівлі розташовані магазини і кафе.

Також відомо, що у тотемі могли перебувати й іноземці.


Коронавирус Китай
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 березня 2020, 14:42
​​​​​​​Міністерство охорони здоров’я України  запускає Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
07 березня 2020, 10:13
ВООЗ заявляє, що коронавірус не зникне влітку
06 березня 2020, 19:59
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 березня 2020, 14:42
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »