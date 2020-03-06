"Херсонелектротранс" проводить дезінфекцію тролейбусів

У зв'язку з офіційно підтвердженим випадком зараження коронавірусом в Україні, міське комунальне підприємство "Херсонелектротранс" вводить додаткові заходи щодо дезінфекції рухомого складу

Фото: Любимый Херсон

У зв'язку з офіційно підтвердженим випадком зараження коронавірусом в Україні, міське комунальне підприємство "Херсонелектротранс" вводить додаткові заходи щодо дезінфекції рухомого складу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Любимый Херсон.

У тролейбусах, що виходять на маршрути, проводять інтенсивне прибирання салонів спеціальними засобами.

Як розповів директор підприємства Єгор Устинов, оперативно були закуплені спирто - та хлорвмісні препарати, які будуть розпорошувати в салонах тролейбусів працівники в захисному спецодязі.

"Препарат "Бланидас 300" вбиває практично всі патогенні бактерії і віруси, але абсолютно нешкідливий для людини. Також це засіб не горить і не вибухонебезпечний. Мийка і дезінфекція салонів проводиться один раз в день, після закінчення робочої зміни",- повідомили на підприємстві.

Водії та кондуктори тролейбусів найбільш уразливі і можуть заразитись, так як їм доводиться протягом всієї зміни контактувати з пасажирами. Тому за словами директора "Херсонелектротрансу", дана категорія працівників на 100% забезпечена захисними масками.

Крім того, посилений медичний контроль перед початком роботи. До вже традиційного медогляду і перевірки на алкоголь, перед зміною всім співробітникам вимірюють температуру тіла: на лінію можуть вийти тільки абсолютно здорові працівники.