ВОЗ заявляет, что коронавирус не исчезнет летом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают не надеяться на то, что распространение коронавируса прекратится летом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают не надеяться на то, что распространение коронавируса прекратится летом
Об этом в пятницу, 6 марта сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает RegioNews.
"Нам пока неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил Райан на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.
По его словам, вирус может сохранить способность распространяться
"Это ложная надежда - считать, что вирус просто исчезнет в летнее время. Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - добавил Райан.
Напомним, в мире количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило сто тысяч человек.
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