ВОЗ заявляет, что коронавирус не исчезнет летом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают не надеяться на то, что распространение коронавируса прекратится летом

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают не надеяться на то, что распространение коронавируса прекратится летом

Об этом в пятницу, 6 марта сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает RegioNews.

"Нам пока неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил Райан на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.

По его словам, вирус может сохранить способность распространяться

"Это ложная надежда - считать, что вирус просто исчезнет в летнее время. Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - добавил Райан.

Напомним, в мире количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило сто тысяч человек.