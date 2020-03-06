11:42  06 березня
У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму
12:14  06 березня
Не будемо ліквідовувати лікарні та звільняти медиків – прем'єр
13:00  06 березня
"Підлий удар в спину": Меджліс прокоментував кримську заяву Шмигаля
UA | RU
UA | RU
06 березня 2020, 17:10 24

У священика з Хмельницького підозрюють коронавірус

Читайте также
на русском языке
06 березня 2020, 17:10 24
Читайте также на русском языке
Небезпечну атипову пневмонію, яку викликає коронавірус, підозрюють у 44-річного священика з Хмельницької області
Фото: Pixabay
Небезпечну атипову пневмонію, яку викликає коронавірус, підозрюють у 44-річного священика з Хмельницької області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на TV7 Plus.

44-річний священик 2 березня повернувся із Греції, куди їздив із групою паломників на гору Афон. Вдома відчув себе зле: скаржився на головний біль, лихоманку, слабкість у тілі, тепмературу. Його шпиталізували до Хмельницької інфекційної лікарні, де й запідозрили коронавірус. У хворого взяли всі необхідні аналізи та направили їх на лабораторні дослідження у Київ. Попередній діагноз - двостороння пневмонія.

Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач додав, що зараз усі хворі на ОРВІ, які мають високу температуру, вважаються потенційниим носіями коронавірусної інфекції.

Як інформували RegioNews раніше, у світі кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 перевищила сто тисяч осіб.


Коронавирус Хмельницкий Хмельницька область медики коронавірус Хмельницький Хмельницька область лікарі
Нардепа ОТЗЖ, який зустрічався з хворим коронавірусом, ізолювали
06 березня 2020, 15:36
Коронавірус в світі: число хворих перевищило 100 тисяч
06 березня 2020, 15:22
Медики перевіряють на коронавірус дев'ять українців - МОЗ
06 березня 2020, 12:34
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »