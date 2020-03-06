У священика з Хмельницького підозрюють коронавірус
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на TV7 Plus.
44-річний священик 2 березня повернувся із Греції, куди їздив із групою паломників на гору Афон. Вдома відчув себе зле: скаржився на головний біль, лихоманку, слабкість у тілі, тепмературу. Його шпиталізували до Хмельницької інфекційної лікарні, де й запідозрили коронавірус. У хворого взяли всі необхідні аналізи та направили їх на лабораторні дослідження у Київ. Попередній діагноз - двостороння пневмонія.
Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач додав, що зараз усі хворі на ОРВІ, які мають високу температуру, вважаються потенційниим носіями коронавірусної інфекції.
Як інформували RegioNews раніше, у світі кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 перевищила сто тисяч осіб.
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