Викрав Opel Kadett і обікрав ательє та магазин: житель Дубна отримав вирок

Фото: САП

У Дубні на Рівненщині суд засудив 37-річного чоловіка до 5 років і 7 місяців позбавлення волі за низку майнових злочинів. Серед них — крадіжки з будинку, ательє та магазину, а також викрадення автомобіля Opel Kadett

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, чоловік раніше вже був судимий за аналогічні злочини. Перебуваючи на іспитовому терміні, він викрав автомобіль, за що нині відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

Одне з правопорушень сталося у 2022 році. Чоловік проник до будинку жительки Дубна та викрав побутову техніку й продукти харчування. Коли господиня помітила крадіжку та спробувала його наздогнати, він утік.

Через два місяці чоловік пошкодив навісний замок гаража та викрав автомобіль Opel Kadett. Згодом він продав транспортний засіб, завдавши власнику матеріальної шкоди на понад 16 тисяч гривень.

Улітку 2023 року чоловік також обікрав місцеві ательє та магазин. Загальна сума збитків у цих епізодах перевищила 43 тисячі гривень.

Після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження передали до суду. За результатами розгляду справи чоловіка засудили до 5 років і 7 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині шахрайка виманила гроші у родини військового, який зник безвісти. Вона переконала їх, що може допомогти знайти захисника.