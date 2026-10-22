Росіяни обстріляли цивільні авто та нежитлові будівлі на Сумщині
Російські війська завдали ударів по цивільних автомобілях і нежитлових приміщеннях у Свеській та Шосткинській громадах Сумської області. Унаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували. Постраждалих немає
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
На місцях ударів працював офіцер-рятувальник громади, який надавав необхідну допомогу людям.
Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС були змушені тимчасово призупиняти роботи та відходити в безпечне місце.
Наразі всі осередки горіння ліквідовані.
За даними рятувальників, унаслідок атак ніхто не постраждав.
Нагадаємо, вдень 22 жовтня російські війська завдали удару по ринку в місті Лозова на Харківщині. Раніше повідомлялося про 17 постраждалих.