Росіяни обстріляли цивільні авто та нежитлові будівлі на Сумщині

Фото: ДСНС

Російські війська завдали ударів по цивільних автомобілях і нежитлових приміщеннях у Свеській та Шосткинській громадах Сумської області. Унаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували. Постраждалих немає

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

На місцях ударів працював офіцер-рятувальник громади, який надавав необхідну допомогу людям.

Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС були змушені тимчасово призупиняти роботи та відходити в безпечне місце.

Наразі всі осередки горіння ліквідовані.

За даними рятувальників, унаслідок атак ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вдень 22 жовтня російські війська завдали удару по ринку в місті Лозова на Харківщині. Раніше повідомлялося про 17 постраждалих.