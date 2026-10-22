Фото: поліція

ДТП сталася 21 жовтня близько 09:00 у селі Кунка Гайсинського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль "ВАЗ" під керуванням 39-річного чоловіка та іномарка Renault, за кермом якої перебував 21-річний водій.

Внаслідок аварії водій "ВАЗу" загинув на місці. Водій Renault дістав травми, його госпіталізували.

Обидві автівки вилучили та помістили на арештмайданчик. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження

Нагадаємо, вдень 19 жовтня на Рівненщині внаслідок зіткнення з вантажівкою легковик перетворився на металобрухт. Пасажирка легковика загинула на місці, її чоловіка госпіталізували.