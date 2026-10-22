Фіктивний ремонт доріг на Дніпропетровщині: мер отримав підозру

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині міському голові повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів і службовому підробленні під час ремонту доріг

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Як встановили слідчі, у жовтні 2020 року за результатами відкритих торгів у системі Prozorro міський голова уклав із фізичною особою-підприємцем вісім договорів на поточний ремонт основи дорожнього покриття.

У листопаді того ж року підприємиця передала посадовцю на підпис акти приймання виконаних робіт. Попри те, що передбачені договорами роботи фактично не проводилися, міський голова підписав документи.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, фактична вартість виконаних робіт становить нуль гривень.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також за ч. 1 ст. 366 КК України — службове підроблення. Процесуальне керівництво здійснювала Жовтоводська окружна прокуратура.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області викрили схему чиновника. Йдеться про ремонт доріг, який приніс державі збитки на майже 7,5 мільйона гривень.