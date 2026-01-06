У Миколаєві батьки намагалися продати новонароджену дитину за 10 тисяч доларів

Фото: поліція

10 тисяч доларів – саме у таку суму батьки оцінили свою дитину. Кошти фігуранти планували витратити на свої потреби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські отримали інформацію, що жителі Миколаєва планують продати свою дитину. Фігуранти це вирішили, коли дівчина була ще на пізньому терміні вагітності. 21-річна жителька міста та її 38-річний співмешканець – батько дитини, розпочали пошуки охочих придбати їхню майбутню дитину.

Поліція відкрила провадження і надалі контролювала кожен крок фігурантів.

"Покупець" поспілкувалась із матірʼю та батьком, обговоривши всі умови "угоди". Продати новонароджену дитину співмешканці зголосились за 10 тисяч доларів з попереднім завдатком в 8 тисяч гривень, який вони одразу ж отримали. Разом із тим, дівчина написала розписку, у якій зобов’язалася передати дитину одразу після пологів.

2 січня, наступного дня після народження дитини, 21-річна дівчина разом із співмешканцем перейшли до реалізації "угоди". Одразу після передачі немовляти в обмін на основну частину суми коштів неподалік пологового будинку зловмисників затримали поліцейські.

Фігурантам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми щодо малолітнього).

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Затриманим загрожує до 15 років ув’язнення.

Як з’ясувалося, раніше фігуранти вже мали проблеми із законом через наркоторгівлю, майнові та злочини проти особи.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили схему незаконного вивезення дітей за кордон під виглядом "канікул". Трьом учасникам угруповання повідомили про підозру.