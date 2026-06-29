На Харківщині мати заробляла на порно з 10-річною донькою

Фото з відкритих джерел

На Харківщині жінка організовувала трансляції на платформах для дорослих. До створення контенту вона залучала малолітню доньку

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, експлуатація почалась, коли дитині було приблизно 10 років. Дівчинку примушували до дій сексуального характеру перед камерою. Потім ці матеріали поширювали в інтернеті.



Матір отримала підозру. Наразі їй обрали запобіжний захід: тримання під вартою з правом внесення 500 тисяч гривень застави.



Усі неповнолітні дитини з родини зараз знаходяться у лікарні. Вирішується питання щодо їх подальшого влаштування.

Нагадаємо, що раніше суд засудив 50-річного чоловіка, який упродовж двох років ґвалтував трьох малолітніх падчерок, до довічного ув’язнення.