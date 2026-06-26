На Волині жінка загинула, провалившись у каналізаційний люк

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У селі Романів Підгайцівської громади на Волині сталася трагедія: двоє людей провалилися у каналізаційний люк

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Іцидент стався 25 червня. На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, правоохоронці та медики.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області повідомили, що від отриманих травм жінка померла. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Наразі він перебуває у реанімації.

Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, у Чернівцях дворічний хлопчик впав у 3-метровий каналізаційний колодязь.Рятувальники оперативно прибули на місце події і за допомогою мотузки спустилися вниз, витягнувши дитину цілою та неушкодженою.