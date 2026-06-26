На Волині жінка загинула, провалившись у каналізаційний люк
У селі Романів Підгайцівської громади на Волині сталася трагедія: двоє людей провалилися у каналізаційний люк
Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.
Іцидент стався 25 червня. На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, правоохоронці та медики.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області повідомили, що від отриманих травм жінка померла. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Наразі він перебуває у реанімації.
Обставини інциденту встановлюються.
Нагадаємо, у Чернівцях дворічний хлопчик впав у 3-метровий каналізаційний колодязь.Рятувальники оперативно прибули на місце події і за допомогою мотузки спустилися вниз, витягнувши дитину цілою та неушкодженою.
На Закарпатті п'яний водій влетів у ворота: четверо дітей у лікарніВсі новини »
23 червня 2026, 08:45У Хмельницькому 25-річна жінка вижила після падіння з 4 поверху
22 червня 2026, 13:47На Харківщині після приїзду швидкої пацієнтка напала на медиків
18 червня 2026, 09:45
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
Росіяни атакували FPV-дроном евакуаційний екіпаж "Білий янгол" на Сумщині
26 червня 2026, 12:48Вибухи у Запоріжжі: шестеро поранених, виникла масштабна пожежа
26 червня 2026, 12:33На Буковині чоловік організував "подорож" для ухилянта за 10 тисяч доларів
26 червня 2026, 12:3040-денна операція СБУ проти РФ: що може стояти за планом
26 червня 2026, 12:06Єврокомісія пропонує нові правила для українських біженців: що зміниться для чоловіків
26 червня 2026, 11:55"На днях": Буданов анонсував новий обмін полоненими
26 червня 2026, 11:46На Харківщині сапери знищили бойову частину російської "Молнії"
26 червня 2026, 11:27На Одещині легковик вилетів в кювет і перекинувся: пʼятеро постраждалих, серед них – діти
26 червня 2026, 11:15Розстріл авто Sky News біля КСП "Скелі": деталі інциденту
26 червня 2026, 10:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі блоги »