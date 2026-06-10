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10 червня 2026, 15:15

На Волині адвокат взяв хабар за "допомогу" з покаранням за наркозлочини

10 червня 2026, 15:15
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Фото: прокуратура
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Один із волинських адвокатів отримав підозру у зловживанні впливом. Відомо, що він отримав кілька тисяч доларів хабаря

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Адвоката викрили на отриманні хабаря в розмірі 3 500 доларів. За ці гроші він обіцяв вплинути на прийняття правоохоронцями та судом рішень щодо обрання для сина "клієнтки", якого обвинувачують у наркозлочинах. Зокрема. щоб згодом кваліфікацію справи змінили на менш тяжку.

"Окрім того, захисник мав вирішити зі службовими особами Центру терапії залежностей Волинської обласної психіатричної лікарні питання про встановлення сину клієнтки статусу наркозалежного та про постановку його на відповідний облік", - розповіли в прокуратурі.

Тепер адвокату обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 332 тисячі гривень.

Нагадаємо, що НАБУ та САП викрили посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.

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