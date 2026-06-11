Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

Військовослужбовець обвинувачується у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України) та в самовільному залишенні місця служби (ч. 5 ст. 407 КК України).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, старший сержант викрав службовий автомобіль під приводом поїздки в особистих справах. Натомість він вирушив до Сум, де продав позашляховик перекупникам за 60 тисяч гривень, хоча його ринкова вартість становила майже 400 тисяч гривень. Після цього військовий подався у СЗЧ та переховувався, а автівку перепродали до Харкова. Працівники ДБР оголосили чоловіка у розшук, затримали на Харківщині та повернули позашляховик до його військового підрозділу.