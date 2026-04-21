На Волині рідна мати намагалася продати 6-річного сина за $25 тисяч

На Волині викрили 38-річну жінку, яку підозрюють у спробі продати власного 6-річного сина за 25 тисяч доларів США

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Після розлучення вона залишилася проживати з молодшим сином, тоді як двоє старших дітей мешкали з батьком.

Згодом, за версією слідства, не бажаючи надалі піклуватися про дитину, вона вирішила продати хлопчика.

У березні 2026 року підозрювана домовилася про передачу хлопчика за 25 тисяч доларів. Чоловік, якому вона запропонувала"угоду", звернувся до правоохоронців.

Передача дитини відбулася 17 квітня у місті Луцьк під контролем правоохоронців.

Одразу після отримання коштів жінку затримали. Їй повідомлено про підозру за фактом торгівлі малолітньою дитиною. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі 6-річний хлопчик перебуває у дитячому закладі під наглядом органів опіки. Також перевіряють можливі порушення з боку соціальних служб.

Нагадаємо, в Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення.